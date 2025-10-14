Americanul care a impresionat Rusia, lăudat de Kremlin: „Îl cunoaștem deja bine”

Autor: Dan Stan
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 18:14
Americanul care a impresionat Rusia, lăudat de Kremlin: „Îl cunoaștem deja bine”
După Alaska, Trump și-a schimbat poziția față de Putin FOTO: Hepta

Kremlinul a declarat marţi că „salută” dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a se concentra pe căutarea unui acord de pace pentru a pune capăt luptelor din Ucraina, după ce liderul SUA a reuşit încheierea armistiţiului în Gaza, relatează Reuters.

Cu o zi înainte, adresându-se Knessetului israelian după ce a negociat un acord între Israel şi Hamas, Trump a vorbit despre dorinţa de a încheia un acord cu Iranul în privinţa programului său nuclear, dar a spus că mai întâi îşi va îndrepta atenţia către încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Mai întâi trebuie să rezolvăm problema Rusiei. Trebuie să rezolvăm problema asta. Dacă nu te superi, Steve, să ne concentrăm mai întâi pe Rusia”, a spus Trump, adresându-se lui Steve Witkoff, trimisul său special, care a purtat discuţii cu liderul rus Vladimir Putin în trecut.

Steve Witkoff, diplomatul american apreciat de ruși

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia rămâne deschisă la negocierile de pace. „Salutăm cu siguranţă astfel de intenţii şi salutăm confirmarea voinţei politice de a face tot posibilul pentru a promova căutarea de soluţii paşnice”, a spus Peskov, când a fost întrebat despre comentariile lui Trump.

„Îl cunoaştem deja bine pe domnul Witkoff; este eficient, şi-a dovedit eficacitatea în Orientul Mijlociu şi sperăm că talentul său va continua să contribuie la munca deja începută în Ucraina”, a completat Peskov.

Rusia acuză Ucraina că trage de timp în negocieri şi că nu respectă ideea de a înfiinţa grupuri de lucru pentru a analiza aspectele potenţiale ale unui acord. Ucraina acuză Moscova că nu este serioasă în privinţa unui acord şi că impune condiţii care echivalează cu cererea de capitulare.

„Partea rusă rămâne deschisă şi pregătită pentru un dialog paşnic şi sperăm că influenţa Statelor Unite şi abilităţile diplomatice ale emisarilor preşedintelui Trump vor contribui la încurajarea părţii ucrainene să fie mai activă şi mai dispusă să se angajeze în procesul de pace”, a declarat Peskov.

Peskov a confirmat, pe de altă parte, că dialogul cu SUA în legătură cu Ucraina a ajuns într-un impas, în timp ce Trump a vorbit despre posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, lucru pe care Moscova a spus clar că îl consideră o escaladare periculoasă.

