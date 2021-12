Steven Gerrard s-a întors pe Anfield ca adversar al lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit pe managerul lui Aston Villa VIDEO

Stevan Gerrard, omul care face parte din istoria lui Liverpool, a fost pentru prima dată adversarul echipei sale de suflet.

Stevie G a venit pe Anfield ca manager al lui Aston Villa, el ocupând această poziție de câteva etape.

Gerrard a fost primit extraordinar pe Anfield, fiind aplaudat îndelung la începutul și la finalul partidei.

Liverpool a câștigat cu 1-0 partida, cu un gol marcat de Salah din penalty, iar Gerrard și-a exprimat frustrarea la sfârșitul partidei: "A fost un penalty acordat prea ușor. Mă deranjează că arbitrul nu a consultat faza la monitor".

Liverpool e pe 2 în Anglia, la un singur punct de liderul City. Aston Villa ocupă poziția a 12-a.

Steven Gerrard returns to Anfield for the first time since he left the club in 2015 to a massive reception 👏 pic.twitter.com/0psxdUC1hA