Anchetă declanșată după ce mai multe stewardese au deschis o ușă de urgență pentru o sesiune foto pe aripa unui avion

O companie aeriană sud-coreeană a lansat o anchetă după ce mai mulți însoțitori de zbor au fost surprinși deschizând o ieșire de urgență și pozând pe aripa avionului. Incidentul a avut loc miercurea trecută pe Aeroportul Internațional Cheongju, în timp ce zborul Eastar Jet 703 era întârziat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit New York Post.

Imaginile surprinse de la distanță arată cum trei stewardeze, îmbrăcate în uniformă, au urcat pe aripa stângă a unui Boeing 737 pentru o sesiune foto improvizată. Reprezentanții Eastar Jet, companie cu sediul în Seul, au precizat că echipajul a fost instruit să deschidă ușa de urgență ca parte a unui exercițiu desfășurat în timpul întârzierii. „Compania aeriană a profitat de timpul de așteptare cauzat de ninsoare abundentă și a efectuat un antrenament pentru ieșirea de urgență, care în mod normal este dificil de realizat”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Totuși, oficialii au subliniat că însoțitorii de zbor nu aveau permisiunea să desfășoare o sesiune foto pe aripa avionului, arată Știrile ProTV.

Incidentul a stârnit îngrijorare, deoarece Aeroportul Cheongju este desemnat ca unitate militară, unde fotografierea și filmarea sunt strict interzise. Cei care încalcă aceste reguli riscă pedepse de până la trei ani de închisoare sau amenzi de până la 30 de milioane KRW (aproximativ 20.000 de dolari), conform presei locale.

Acest eveniment are loc într-un context de preocupare crescută privind siguranța aviației, după mai multe accidente aviatice recente.

