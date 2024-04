Cum a rezolvat un român problema PET-urilor si returul acestora. "E cea mai hilară țeapă în România"

Unii români sunt nemulțumiți că trebuie să strângă PET-urile și să le ducă în diferite puncte de colectare pentru a primi banii pe garanție.

În mediul online au apărut discuții legate de automatele care uneori sunt pline, însă mulți spun că aceste situații se rezolvă destul de repede, odată anunțate.

Un utilizator al platformei Reddit s-a lăudat de soluția pe care a găsit-o pentru a nu mai fi în situația de a strânge PET-uri care trebuie apoi returnate.

"Am reușit să scap de a duce munți de PET-uri săptămânal"

"O să încep prin a zice că soluția mea nu e fezabilă pentru oricine, însă dacă cineva se află în situația mea, și e deranjat de faptul că săptămânal trebuie să își facă un cimitir de sticle și peturi în casă, această soluție ar putea fi de ajutor.

Recent (acum 2 săptămâni) am aflat de legea reciclării... habar nu aveam că a fost aprobat așa ceva în România. Nu consider că e un lucru rău, Germania are acest mecanism de aproape 20 de ani. Motivul pentru care impactul legii asupra mea nu a fost resimțit, este pentru că nu consum băuturi alcoolice sau sucuri, doar apă și lapte. Dacă nu ești în situația mea, atunci postarea NU reprezintă o soluție pentru tine.

Acum 2 ani am decis să achiziționez o stație de osmoză inversă și 5 6 sticle din sticlă în care să îmbuteliez apă de la filtru."

Ce cheltuieli a avut cu investiția

Acesta s-a referit si la costuri.

"Cu un cost inițial de ~900 de ron (filtrul plus sticle) și cam 300 ron pe an (pentru filtrele care necesită schimbare periodică) începând din al doilea an de utilizare, am reușit să scap de a duce munți de peturi săptămânal la gunoi și mai nou pe la centre de reciclare. Testez periodic calitatea apei și în 24 de luni de utilizare nu am întâmpinat nici un soi de problemă cu apa, o folosesc atât pentru băut cât și la gătit."

"Cum funcționează?"

Bărbatul a explicat pe scurt și cum funcționează mica stație de filtrare.

"Ai o baterie separată care se montează pe blat prin care consumi apă filtrată. Dacă stai în chirie și nu poți să faci modificări în apartamentul în care stai, poți să iei în considerare schimbarea bateriei de la chiuvetă cu una cu 3 cai, să îți cumperi o mufă pp pentru scurgerea de la chiuvetă pe care să o schimbi și să montezi colierul în care să intre furtunul pe care iese apa rămasă în urmă procesului de filtrare", a scris acesta pe Reddit.

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii dintre cei care au apelat la această soluție o recomandă, alții reclamă mai multe puncte slabe.

"Filtrează și sărurile minerale"

"Recomand, am făcut același lucru. Am luat filtrul de Black Friday și sunt super mulțumit."

"Ai citit despre filtrele cu osmoză inversă, să vezi că nu sunt bune pentru că filtrează și sărurile minerale, nu numai bacteriile și impuritățile".

"Toate vin cu 4 filtre sau mai multe. Al meu are patru, iar ultimul este pentru remineralizare. Introduce calciu, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu înapoi.

Procesul este: filtrează TOT (apă distilată) apoi introduce doar ceea ce este nevoie.

Filtru 1 - Filtrare mecanică (pentru sedimente) > Filtru 2 - Filtrare chimică (pentru chestii nasoale rău) > Filtru 3 - Osmoză inversă - Distilare până la 99,9% > Filtru 4 - Remineralizare.

În realitate, n-ai avea nevoie decât de osmoză inversă dar cele 2 înainte sunt acolo pentru a nu pune atâta stres pe filtru de osmoză inversă, să țină mai mult - fiindcă e cel mai scump de înlocuit.

În realitate, este complet în regulă și fără remineralizare, fiindcă aceleași săruri minerale le găsești în absolut orice mâncare în cantitățile de care ai nevoie. Ai avea o problemă doar dacă ai bea doar apă distilată fără să mănânci nimic mai mult de 14 zile.

Sodiu = sare

Magneziu = în orice legumă, alună, ciocolată neagră, you name it

Calciu = lapte, legume verzi, migdale, și alte zeci de chestii

Potasiu = Spanac, broccoli, cartofi, banane, stafide, foarte multe

Atâta timp cât mănânci, n-ai cum să fii deficient în mineralele astea chiar dacă consumi exclusiv apă distilată."

"Normal, ai mei au avut filtre d-astea acasă timp de 6 ani. Calitatea apei minerale nu se compară cu apă aia “moartă” care te demineralizează."

"E cea mai hilară țeapă în România"

"Osmoză inversă pentru apă din rețeaua publică e cea mai hilară țeapă în România. Aș fi înțeles dacă era pentru apă de extracție, dar să dai o găleată de bani că să faci apă distilată din apă de la robinet..."

"Mai, unde am stat eu în București, toate blocuri vechi, mereu am avut apă mizeră. Țevile prin care vine apă la mine nu au mai fost schimbate de peste 50 de ani. Am schimbat 4 perlatoare în 3 ani datorită calcarului care a corodat filetul de prindere.

Chiar dacă stațiile de epurare ale orașelor susțin că apa pe care o dau la canal este potabilă, asta nu înseamnă că e o apă de foarte bună calitate.

Nu știu câtă apă bei tu pe zi, dar eu beau undeva la 4 5 litri, și nu locuiesc singur. Având în vedere că un bax de apă Dorna e cam 20-22 de lei consumabilele de pe filtru mi le amortizez rapid. În plus vorbim și de partea ecologică în care arunci sute de sticle pe an la gunoi, sau mai nou le ții și te plimbi cu sacoșe la cel mai apropiat market.", a adăugat autorul postării.

