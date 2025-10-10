De ce nu ne amintim nimic din copilărie? Cercetătorii au aflat, în sfârșit, explicația surprinzătoare

Ai observat că, oricât ai încerca, nu poți accesa nicio amintire de când erai bebeluș? Nu e o problemă de memorie, ci o trăsătură fundamentală a modului în care creierul uman se dezvoltă. Un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Yale a scos la iveală ce se întâmplă, de fapt, în primele luni de viață, și de ce acele momente dispar complet din memoria noastră conștientă, odată ce devenim adulți.

Ce se întâmplă în creierul unui bebeluș

Echipa condusă de dr. Nick Turk-Browne, profesor de psihologie la Yale, a analizat activitatea cerebrală a 26 de bebeluși cu vârste între patru luni și doi ani. Folosind scanări fMRI, cercetătorii au urmărit cum reacționează creierul copiilor la imagini noi și familiare. Rezultatul i-a surprins chiar și pe ei: hipocampul, zona-cheie a memoriei, era deja activ la bebeluși, dar în mod diferit față de adulți.

Copiii mai mari de un an prezentau o activitate mult mai intensă în această regiune și, în plus, implicau și cortexul orbitofrontal, zona asociată deciziilor bazate pe amintiri. Cu alte cuvinte, bebelușii „înregistrează” informația, însă nu dispun încă de mecanismele care le permit să o acceseze mai târziu.

„Hipocampul bebelușilor funcționează, dar pe alte coordonate decât al adulților. Pe măsură ce creierul se dezvoltă, aceste conexiuni se rescriu complet, iar amintirile timpurii devin inaccesibile.” explică dr. Turk-Browne.

Amintirile nu dispar, doar nu mai putem ajunge la ele

Altfel spus, trecutul există undeva în adâncul minții, dar nu mai avem instrumentele neurologice pentru a-l debloca.

Dr. Simona Ghetti, de la Universitatea California, Davis, subliniază că această descoperire nu ar trebui să-i descurajeze pe părinți. Chiar dacă micuții nu își vor aminti prima poveste spusă înainte de culcare, fiecare interacțiune contează enorm. Experiențele repetate, sunetele familiare și contactul emoțional construiesc baza dezvoltării cognitive și emoționale ulterioare.

