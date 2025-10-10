De ce nu ne amintim nimic din copilărie? Cercetătorii au aflat, în sfârșit, explicația surprinzătoare

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 16:30
550 citiri
De ce nu ne amintim nimic din copilărie? Cercetătorii au aflat, în sfârșit, explicația surprinzătoare
FOTO Pexels

Ai observat că, oricât ai încerca, nu poți accesa nicio amintire de când erai bebeluș? Nu e o problemă de memorie, ci o trăsătură fundamentală a modului în care creierul uman se dezvoltă. Un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Yale a scos la iveală ce se întâmplă, de fapt, în primele luni de viață, și de ce acele momente dispar complet din memoria noastră conștientă, odată ce devenim adulți.

Ce se întâmplă în creierul unui bebeluș

Echipa condusă de dr. Nick Turk-Browne, profesor de psihologie la Yale, a analizat activitatea cerebrală a 26 de bebeluși cu vârste între patru luni și doi ani. Folosind scanări fMRI, cercetătorii au urmărit cum reacționează creierul copiilor la imagini noi și familiare. Rezultatul i-a surprins chiar și pe ei: hipocampul, zona-cheie a memoriei, era deja activ la bebeluși, dar în mod diferit față de adulți.

Copiii mai mari de un an prezentau o activitate mult mai intensă în această regiune și, în plus, implicau și cortexul orbitofrontal, zona asociată deciziilor bazate pe amintiri. Cu alte cuvinte, bebelușii „înregistrează” informația, însă nu dispun încă de mecanismele care le permit să o acceseze mai târziu.

„Hipocampul bebelușilor funcționează, dar pe alte coordonate decât al adulților. Pe măsură ce creierul se dezvoltă, aceste conexiuni se rescriu complet, iar amintirile timpurii devin inaccesibile.” explică dr. Turk-Browne.

Amintirile nu dispar, doar nu mai putem ajunge la ele

Altfel spus, trecutul există undeva în adâncul minții, dar nu mai avem instrumentele neurologice pentru a-l debloca.

Dr. Simona Ghetti, de la Universitatea California, Davis, subliniază că această descoperire nu ar trebui să-i descurajeze pe părinți. Chiar dacă micuții nu își vor aminti prima poveste spusă înainte de culcare, fiecare interacțiune contează enorm. Experiențele repetate, sunetele familiare și contactul emoțional construiesc baza dezvoltării cognitive și emoționale ulterioare.

Unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Fizică critică eforturile lui Trump de a schimba peisajul științific din SUA. „Va fi dezastruos”
Unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Fizică critică eforturile lui Trump de a schimba peisajul științific din SUA. „Va fi dezastruos”
John Clarke, unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru fizică din 2025, a denunţat marţi, 7 octombrie, eforturile lui Donald Trump de a transforma peisajul ştiinţific din Statele Unite, pe...
Cercetătorii elvețieni testează primul „computer viu” construit din neuroni umani. Cum arată acest computer
Cercetătorii elvețieni testează primul „computer viu” construit din neuroni umani. Cum arată acest computer
Ideea de a combina biologia cu siliciul nu mai aparține doar literaturii SF. Într-un laborator din Elveția, echipa FinalSpark lucrează la un concept radical numit wetware — un sistem hibrid...
#stiinta, #bebelus, #creier , #stiinta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj ingrijorator din China, in limba materna: "Incerc sa raman viu!"
Digi24.ro
VIDEO "Daca aveam o mitraliera va impuscam pe toti" Declaratii socante ale barbatului care a vrut sa-si incendieze masina intr-o benzin
Adevarul.ro
Ziua in care romanii au fost dati pe mana rusilor. Inca de acum 300 de ani visau sa ocupe Principatele
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Captură uriașă făcută de polițiști în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro, depozitat în zeci de cutii
  2. Polonia nu vrea să primească obligatoriu imigranți, așa cum cere Uniunea Europeană. Noul președinte de la Varșovia face front comun cu Orban, contra Ursulei von der Leyen
  3. Ministra Mediului, amenințată la Baia Mare de un individ nervos. "Nu o să ieșiți de aici!" VIDEO
  4. De ce nu ne amintim nimic din copilărie? Cercetătorii au aflat, în sfârșit, explicația surprinzătoare
  5. Ajutorul semnificativ primit de Ucraina de la o țară europeană, în timp ce Rusia bombardează infrastructura energetică, „Scopul este de a intimida populația înainte de venirea iernii”
  6. Armatele lumii cumpără legendarele mitraliere grele M2 Browning 50 cal, proiectate acum 100 de ani. Armata franceză modernizează unele rămase din Al Doilea Război Mondial
  7. Reacția Spaniei, după ce Donald Trump a spus că țara europeană ar trebui dată afară din NATO. Ce îl nemulțumește pe președintele american
  8. Vine un weekend cu vreme blândă. Unde ne putem bucura cel mai mult de soare
  9. Noua armă secretă a soldaților americani încape într-un rucsac VIDEO
  10. Își vor putea alege copiii singuri genul conform noii strategii a UE? Răspunsul unei asociații în domeniu la informațiile care circulă online

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei