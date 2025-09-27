Cum a dispărut apa de pe Marte? NASA a reușit să ofere, în sfârșit, răspunsul la această întrebare

Curiozitățile legate de apa de pe Marte au primit, în sfârșit, un răspuns surprinzător. NASA a dezvăluit, prin sonda MAVEN, modul în care Planeta Roșie și-a pierdut atmosfera și, odată cu ea, și apa care îi acoperea suprafața. Observațiile arată că vântul solar lovește direct moleculele din atmosfera lui Marte, smulgându-le și aruncându-le în spațiu, un proces mai intens decât se credea până acum.

Cercetătorii au descoperit că pierderea atmosferică se accelerează în timpul furtunilor solare, atunci când fluxurile de particule încărcate energetic devin mult mai puternice. Practic, Soarele a „spulberat” treptat protecția naturală a planetei, făcând imposibilă menținerea apei lichide la suprafață.

Marte, un avertisment cosmic pentru alte lumi

Această eroziune atmosferică nu a început recent, ci în urmă cu miliarde de ani, pe vremea când Soarele era mult mai activ. Pierderea apei a schimbat radical destinul planetei; fără atmosferă densă, niciun ocean nu a mai putut supraviețui. Descoperirea confirmă teoriile anterioare, dar aduce și un mesaj clar pentru explorarea cosmică: nu este suficient ca o planetă să aibă apă, ea trebuie să-și poată proteja atmosfera de furia stelei gazdă.

MAVEN, lansată în 2013 și operată de NASA Goddard, continuă să monitorizeze aceste fenomene în timp real.

