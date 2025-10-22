Calculatoarele cuantice chiar sfidează fizica clasică. Experimentul care confirmă „acțiunea fantomatică” a lui Einstein

Pentru prima dată, o echipă internațională de cercetători a reușit să dovedească că procesoarele cuantice nu sunt simple iluzii tehnologice, ci mașinării care operează dincolo de legile fizicii clasice. Descoperirea, publicată în Physical Review X în aprilie 2025, ar putea redefini complet modul în care privim computerele viitorului.

Totul a pornit de la o întrebare aparent simplă: sunt calculatoarele cuantice cu adevărat cuantice, sau doar imită comportamentul unor sisteme extrem de complexe? Pentru a răspunde, cercetătorii au construit un procesor cuantic format din 73 de qubiți, aranjați într-un model de tip fagure. Apoi l-au provocat să atingă o stare energetică imposibilă pentru orice sistem clasic, scrie Playtech.

Rezultatul a fost uluitor. Dispozitivul a depășit toate limitele posibile ale fizicii newtoniene, atingând un nivel energetic „interzis”, dovadă directă că în interiorul său au loc procese cu adevărat cuantice. Diferența observată, de 48 de deviații standard, este atât de mare încât exclude complet orice explicație bazată pe fizica tradițională.

Einstein a avut dreptate: „acțiunea fantomatică la distanță” există cu adevărat

Fenomenul confirmat de acest experiment este ceea ce Albert Einstein numea, ironic, „acțiune fantomatică la distanță”, ceea ce azi numim întrepătrundere cuantică (entanglement). Practic, două particule pot fi legate între ele într-un mod inexplicabil prin fizica clasică, astfel încât schimbarea uneia influențează instantaneu cealaltă, indiferent cât de departe se află.

Ads

Pentru a verifica autenticitatea acestui efect, cercetătorii au folosit testul Bell, o metodă care separă fenomenele cuantice reale de coincidențele statistice. În cadrul experimentului, s-a reușit confirmarea entanglementului pentru grupuri de până la 24 de qubiți, cea mai amplă demonstrație de acest tip din istorie.

Concluzia studiului este una care ar fi fascinat și contrariat în egală măsură pe Einstein. Calculatoarele cuantice chiar se bazează pe legi care sfidează complet intuiția și fizica clasică. Sau, cum ar fi spus el însuși, „Dumnezeu joacă totuși zaruri”.

Ads