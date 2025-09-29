Energia viitorului se ascunde sub apă: sfere uriașe de beton, transformate în „baterii” pe fundul oceanului

Cum putem stoca eficient energia produsă de vânt și soare, astfel încât să nu se piardă atunci când nu există consum imediat? Cercetătorii germani vin cu o idee spectaculoasă: Sfere goale din beton, amplasate la sute de metri sub nivelul mării, care funcționează ca niște baterii gigantice.

Proiectul poartă numele StEnSea (Stored Energy in the Sea) și este dezvoltat de Institutul Fraunhofer pentru Economie Energetică și Tehnologia Sistemelor Energetice (Fraunhofer IEE). Tehnologia folosește un mecanism simplu: atunci când există surplus de energie, apa este evacuată din interiorul sferelor, iar când este nevoie de electricitate, aceasta pătrunde din nou, punând în mișcare o turbină, scrie Zmescience.

De la experimente în lac, la primele teste în ocean

Primele prototipuri, cu diametrul de 3 metri, au fost deja testate în Lacul Constance din Germania. Următorul pas va fi însă mult mai ambițios: în 2026, cercetătorii plănuiesc să scufunde în largul Californiei o sferă de 9 metri, cântărind 400 de tone, la o adâncime de 500–600 de metri. Aceasta va putea stoca 0,4 MWh de energie, suficient pentru a alimenta o locuință câteva săptămâni.

Planurile de viitor merg și mai departe, cu sfere de până la 30 de metri, aranjate în rețele pe fundul oceanului, în apropierea parcurilor eoliene și solare offshore. Fără baraje care să afecteze ecosistemele de apă dulce și fără relocări de comunități, așa cum se întâmplă adesea în cazul centralelor hidroelectrice clasice. În plus, fundul mării oferă spațiu uriaș.

Specialiștii spun că fiecare sferă ar putea funcționa între 50 și 60 de ani, necesitând doar mici intervenții tehnice din două în două decenii.

