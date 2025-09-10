Foc sub apă? Cum explică știința un paradox folosit zilnic în scufundări și sudură marină

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 19:00
416 citiri
Foc sub apă? Cum explică știința un paradox folosit zilnic în scufundări și sudură marină
FOTO Unsplash

Ideea de „foc sub apă” pare imposibilă la prima vedere: apa stinge flăcările, iar oxigenul necesar arderii nu se găsește liber în mediul acvatic. Și totuși, scafandrii și inginerii marini reușesc să genereze flacără și căldură la adâncimi mari, pentru a repara nave, platforme petroliere sau turbine eoliene offshore. Explicația ține de chimie, dar și de tehnologia avansată din spatele sudurii subacvatice.

Cum poate exista foc în adâncuri

Arderea clasică are nevoie de trei elemente: combustibil, oxigen și căldură. Sub apă lipsesc cel puțin două dintre ele, dar tehnicile moderne compensează aceste goluri. Cea mai răspândită metodă este sudura „umedă”, unde se folosește un arc electric ce poate funcționa chiar și în apă. Căldura generată este suficientă pentru a topi metalul, iar gazele eliberate creează o peliculă de bule care protejează zona de contact, permițând flăcării să se mențină pentru câteva clipe.

O altă variantă este sudura în camere hiperbare, incinte uscate construite direct pe fundul mării, unde presiunea și oxigenul sunt controlate. Aceasta oferă rezultate apropiate de sudura clasică, dar costurile și logistica sunt mult mai ridicate.

Metoda „umedă” rămâne preferată în urgențe, deși implică riscuri: vizibilitate redusă, bule care perturbă lucrarea și răcire rapidă a metalului, cu șanse mai mari de fisuri.

Profesorul Jason Dutton de la Universitatea La Trobe explică simplu: căldura nu apare din ruperea legăturilor chimice din combustibil, ci din formarea unora noi, mai stabile, precum vaporii de apă sau dioxidul de carbon. Diferența de energie eliberată menține procesul de ardere chiar și în condiții subacvatice.

Gheața, sursă ascunsă de electricitate. Un studiu din Nature Physics ar putea explica fulgerele
Gheața, sursă ascunsă de electricitate. Un studiu din Nature Physics ar putea explica fulgerele
Cercetătorii de la Institutul Catalan de Nanostiință și Nanotehnologie (ICN2) au descoperit că atunci când este îndoită, gheața generează electricitate. Fenomenul, prezentat într-un nou...
Europa are primul supercomputer exascale: Jupiter promite să rescrie viitorul AI și al cercetării științifice
Europa are primul supercomputer exascale: Jupiter promite să rescrie viitorul AI și al cercetării științifice
Europa intră oficial în era exascale! Supercomputerul Jupiter a fost inaugurat pe 5 septembrie 2025 la Jülich, Germania, și promite să schimbe regulile jocului în cercetarea științifică...
#stiinta, #scufundari, #foc , #stiinta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Patroana suedeza a unui club din Romania a ramas "masca"! Partenerul ei: "Mi-a zis: 'Da-mi 3.000 Euro si voi provoca asta'"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Prima reacție a lui Trump după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian polonez. "Hai că începe!"
  2. Foc sub apă? Cum explică știința un paradox folosit zilnic în scufundări și sudură marină
  3. Impact mortal cu un TIR. Un bărbat şi un adolescent și-au pierdut viața pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare VIDEO FOTO
  4. Autoritățile germane au reținut o navă cargo de pe care s-ar fi lansat o dronă rusească de spionaj. Rușii ar evalua navele și infrastructura maritimă a Germaniei
  5. Putin nu-i chiar așa de dur. A cerut păpuși Labubu în camera de hotel din China. Amănunte din culisele vizitei la Beijing a președintelui rus VIDEO
  6. Cum a descoperit CIA planul lui Putin de a invada Ucraina
  7. Capitala Yemenului este bombardată intens de Israel, susţin rebelii Houthi. Tel Aviv-ul nu a comentat informația
  8. Președintele Nawrocki va avea o convorbire cu președintele Trump, pe tema dronelor rusești doborâte deasupra Poloniei
  9. O femeie care a mușcat limba unui bărbat care încerca să o agreseze sexual a fost achitată după 61 de ani. „Nu puteam lăsa acest caz nesoluționat” VIDEO
  10. Drama unui fost director care caută de 14 luni un loc de muncă: "Sunt mai mult decât un CV." Cum își plătește facturile