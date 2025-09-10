Foc sub apă? Cum explică știința un paradox folosit zilnic în scufundări și sudură marină

Ideea de „foc sub apă” pare imposibilă la prima vedere: apa stinge flăcările, iar oxigenul necesar arderii nu se găsește liber în mediul acvatic. Și totuși, scafandrii și inginerii marini reușesc să genereze flacără și căldură la adâncimi mari, pentru a repara nave, platforme petroliere sau turbine eoliene offshore. Explicația ține de chimie, dar și de tehnologia avansată din spatele sudurii subacvatice.

Cum poate exista foc în adâncuri

Arderea clasică are nevoie de trei elemente: combustibil, oxigen și căldură. Sub apă lipsesc cel puțin două dintre ele, dar tehnicile moderne compensează aceste goluri. Cea mai răspândită metodă este sudura „umedă”, unde se folosește un arc electric ce poate funcționa chiar și în apă. Căldura generată este suficientă pentru a topi metalul, iar gazele eliberate creează o peliculă de bule care protejează zona de contact, permițând flăcării să se mențină pentru câteva clipe.

O altă variantă este sudura în camere hiperbare, incinte uscate construite direct pe fundul mării, unde presiunea și oxigenul sunt controlate. Aceasta oferă rezultate apropiate de sudura clasică, dar costurile și logistica sunt mult mai ridicate.

Metoda „umedă” rămâne preferată în urgențe, deși implică riscuri: vizibilitate redusă, bule care perturbă lucrarea și răcire rapidă a metalului, cu șanse mai mari de fisuri.

Profesorul Jason Dutton de la Universitatea La Trobe explică simplu: căldura nu apare din ruperea legăturilor chimice din combustibil, ci din formarea unora noi, mai stabile, precum vaporii de apă sau dioxidul de carbon. Diferența de energie eliberată menține procesul de ardere chiar și în condiții subacvatice.

