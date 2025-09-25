Cercetătorii au descoperit un nou potențial uriaș: gheața cu sare poate produce electricitate

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 19:01

Cercetătorii au descoperit un nou potențial uriaș: gheața cu sare poate produce electricitate
FOTO Unsplash

Un experiment arată că trei elemente banale, sare, gheață și o simplă deformare mecanică, pot genera curent electric. Fenomenul, descris de oamenii de știință în revista Nature Materials pe 15 septembrie, ar putea deschide calea către o nouă sursă de energie regenerabilă, chiar dacă deocamdată se află la stadiu incipient.

Cum funcționează efectul flexoelectric

Când un con de gheață cu 25% sare în compoziție este îndoit, el produce un mic voltaj. Cercetătorii au demonstrat că o singură bucată de gheață, de dimensiunea unui bob de piper, poate genera aproximativ 1 milivolt. Asamblate în număr mare, astfel de conuri ar putea furniza câțiva volți, suficienți pentru a aprinde un LED.

Explicația se bazează pe efectul flexoelectric: atunci când un material solid este deformat neregulat, apar sarcini electrice. În cazul gheții sărate, micile straturi de apă sărată rămase lichide între granulele de gheață se deplasează sub presiune. Aceste fluxuri de ioni pozitivi creează curentul electric.

Experimentul demonstrează că gheața cu sare este mult mai eficientă decât gheața pură, care produce curent extrem de slab. Totuși, aplicațiile practice sunt încă departe. Estimările arată că ar fi nevoie de zeci sau sute de metri pătrați de gheață sărată pentru a încărca un simplu smartphone.

Cercetătorii văd însă un potențial real pentru senzori ieftini, dispozitive de recoltare a energiei în regiuni reci și poate chiar o explicație suplimentară pentru formarea fulgerelor în furtuni.

