Jadaritul: mineralul rar din Balcani care ar putea alimenta revoluția mașinilor. De ce este atât de important

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:12
La prima vedere, seamănă cu o rocă scoasă dintr-un film SF. În realitate, jadaritul, mineral descoperit în 2004 în bazinul Jadar din Serbia, ar putea deveni unul dintre cele mai valoroase resurse pentru tranziția energetică a Europei. Acesta ascunde un potențial uriaș pentru industria auto și nu numai.

De ce este jadaritul atât de important

Jadaritul conține concentrații ridicate de litiu și bor, două elemente esențiale pentru lumea modernă: Litiul este baza bateriilor reîncărcabile din mașinile electrice și gadgeturile mobile, iar borul este vital în panouri solare, turbine eoliene și sticlă rezistentă la temperaturi extreme.

Specialiștii estimează că zăcământul sârbesc ar putea acoperi până la 90% din cererea de litiu a Europei, reducând dependența de importuri din afara Uniunii Europene. Într-o perioadă în care electrificarea transportului devine prioritate, jadaritul poate fi asul din mânecă al continentului, scrie Playtech.

O „alchimie geologică” imposibil de replicat

Francesco Putzolu, cercetător la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, descrie formarea jadaritului drept o rețetă perfectă: lacuri alcaline, sticlă vulcanică bogată în litiu și transformări geotermale precise. „Ca un tort care reușește doar dacă respecți fiecare detaliu”, spune el.

Până acum, nimeni nu a reușit să reproducă aceste condiții, nici în natură, nici în laborator. De aceea, zăcământul din Serbia este unic la nivel mondial și are o valoare strategică enormă.

Pe lângă raritate, jadaritul promite și avantaje ecologice. Comparativ cu alte surse de litiu, el poate fi procesat cu mai puțină energie, reducând costurile și impactul asupra mediului. Cercetătorii cred că, în viitor, înțelegerea modului în care s-a format ar putea duce la descoperirea altor depozite similare sau chiar la sinteza sa în laborator.

