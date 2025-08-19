Cum a devenit un magnet improvizat arma secretă a medicilor din Ucraina

Pe câmpurile de luptă din Ucraina, unde fiecare clipă poate decide între viață și moarte, o invenție neobișnuită a schimbat modul în care medicii intervin asupra răniților. Nu e vorba de un aparat sofisticat sau de o tehnologie de ultimă oră, ci de un simplu dispozitiv cu vârf magnetic, asemănător unui stilou.

Ideea aparent banală s-a transformat rapid într-un instrument indispensabil, capabil să extragă fragmentele metalice din corpul soldaților loviți de explozii, reducând riscul unor operații complicate.

Inventatorul nu provine din lumea medicală sau tehnică. Oleh Bykov, fost avocat devenit voluntar pe front, a modernizat un concept vechi de peste un secol și l-a adaptat la nevoile războiului de azi, scrie Playtech.

O invenție simplă care rescrie regulile chirurgiei de război

Metode similare au fost testate încă din secolul XIX, în timpul războiului din Crimeea. Diferența este că versiunea creată de Bykov și echipa sa reunește mai multe tipuri de instrumente: flexibile pentru intervenții abdominale, microdispozitive pentru zone delicate sau variante robuste pentru fragmente prinse în oase. Toate au în centru un magnet suficient de puternic încât să ridice un ciocan greu doar prin contactul vârfului.

În spitalele de campanie din Ucraina au ajuns deja peste 3.000 de astfel de instrumente, folosite în mii de operații. Medicul aplică vârful pe rană, iar fragmentele de șrapnel sunt atrase instantaneu, necesitând doar o incizie minimă pentru a fi scoase. Fără acest sistem, chirurgii ar fi obligați să caute „pe nevăzute”, cu riscuri mult mai mari de hemoragii și complicații.

Medicul britanic David Nott, obișnuit cu misiunile umanitare în zone de conflict, a comparat metoda cu găsirea unui ac într-un car cu fân. „Să poți identifica și extrage fragmentele doar prin magnetizare este remarcabil”, a spus el.

