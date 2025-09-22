Metalul care face aurul să pară ieftin. Cât valorează un kg din comoara ascunsă a lumii moderne

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 18:34
534 citiri
Metalul care face aurul să pară ieftin. Cât valorează un kg din comoara ascunsă a lumii moderne
FOTO Unsplash

Aurul atrage toată atenția când vine vorba de bogăție, dar există un metal mult mai scump și mai rar, despre care puțini au auzit: rodiul. Valoarea lui poate depăși chiar și de zece ori prețul aurului.

Deși seamănă cu argintul la prima vedere, rodiul este mult mai prețios datorită proprietăților sale chimice unice. Rezistă la temperaturi extreme, nu se oxidează și rămâne stabil acolo unde alte metale cedează. Tocmai de aceea, de peste un secol, joacă un rol crucial în tehnologiile care ne fac viața mai curată și mai sigură.

O resursă vitală pentru mediu

Ceea ce face rodiul atât de valoros nu este doar frumusețea sa metalică, ci mai ales raritatea. În scoarța terestră apare în concentrații aproape infime – de peste 30 de ori mai rar decât aurul. Nu există mine dedicate exclusiv rodiului, ci el este extras mai ales ca produs secundar din zăcămintele de platină și nichel. Africa de Sud este epicentrul mondial, cu peste 80% din producția globală provenind din complexul geologic Bushveld, unde minereul conține cantități suficient de mari pentru a fi exploatat eficient. În restul lumii, prezența lui e aproape simbolică.

În ciuda reputației sale de metal nobil, rodiul nu se regăsește cel mai des în bijuterii. Aproximativ 90% din producția mondială ajunge în industria auto, unde catalizatoarele pe bază de rodiu transformă oxizii de azot în gaze mai puțin toxice. Practic, fără el, aerul din marile orașe ar fi mult mai poluat. În plus, este folosit în aviație, electronice și echipamente care trebuie să reziste la temperaturi extreme.

Piața rodiului este, însă, una dintre cele mai instabile. În ultimul deceniu, prețul a oscilat spectaculos, crescând uneori cu peste 3.000%. Recordul absolut a fost atins la începutul anilor 2020, când uncia s-a vândut cu peste 10.000 de dolari.

George Simion speră la susținerea PSD pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, „care este dirijată nu de bandiți, ci de ONG-iști, care sunt și mai bandiți”
George Simion speră la susținerea PSD pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, „care este dirijată nu de bandiți, ci de ONG-iști, care sunt și mai bandiți”
Liderul partidului AUR, George Simion, a revenit la subiectul alegerilor anulate din 2024 în susținerea moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, discutată luni, 22...
AUR susține plafonarea în continuare a adaosului comercial la produsele de bază. Modificările cerute de partidul lui Simion
AUR susține plafonarea în continuare a adaosului comercial la produsele de bază. Modificările cerute de partidul lui Simion
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat luni, 22 septembrie, că agreează plafonarea în continuare a adaosului comercial la produsele de bază, dar a atras atenția că trebuie...
#stiinta, #aur, #metale , #stiinta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu
ObservatorNews.ro
Cat costa sa stai cu chirie in 2025 in marile orase si cat vor, de fapt, sa plateasca romanii
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Metalul care face aurul să pară ieftin. Cât valorează un kg din comoara ascunsă a lumii moderne
  2. "Kremlinul crede că Moldova e de vânzare. Aruncă cu sute de milioane de euro", a atacat Maia Sandu înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie VIDEO
  3. Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO
  4. Cu sprijin american, Netanyahu sfidează comunitatea internațională și promite măsuri împotriva statelor care recunosc Palestina
  5. Comisie de control după ce doi elevi adolescenți ar fi întreținut relații sexuale în toaleta școlii
  6. Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X
  7. "Păpușa lui Putin" a confirmat că urmează un tratament pentru cancer. "În curând, mă veți vedea cu peruci"
  8. Flota "fantomă" a Rusiei, care livrează petrol în ciuda sancțiunilor internaționale, ar fi operat chiar în preajma litoralului românesc
  9. Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
  10. CTP recomandă un serial despre fugarul moldovean Vladimir Plahotniuc: ”Dacă vreți să vedeți cum arată otrava injectată românilor de peste Prut...” VIDEO