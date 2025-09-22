Metalul care face aurul să pară ieftin. Cât valorează un kg din comoara ascunsă a lumii moderne

Aurul atrage toată atenția când vine vorba de bogăție, dar există un metal mult mai scump și mai rar, despre care puțini au auzit: rodiul. Valoarea lui poate depăși chiar și de zece ori prețul aurului.

Deși seamănă cu argintul la prima vedere, rodiul este mult mai prețios datorită proprietăților sale chimice unice. Rezistă la temperaturi extreme, nu se oxidează și rămâne stabil acolo unde alte metale cedează. Tocmai de aceea, de peste un secol, joacă un rol crucial în tehnologiile care ne fac viața mai curată și mai sigură.

O resursă vitală pentru mediu

Ceea ce face rodiul atât de valoros nu este doar frumusețea sa metalică, ci mai ales raritatea. În scoarța terestră apare în concentrații aproape infime – de peste 30 de ori mai rar decât aurul. Nu există mine dedicate exclusiv rodiului, ci el este extras mai ales ca produs secundar din zăcămintele de platină și nichel. Africa de Sud este epicentrul mondial, cu peste 80% din producția globală provenind din complexul geologic Bushveld, unde minereul conține cantități suficient de mari pentru a fi exploatat eficient. În restul lumii, prezența lui e aproape simbolică.

În ciuda reputației sale de metal nobil, rodiul nu se regăsește cel mai des în bijuterii. Aproximativ 90% din producția mondială ajunge în industria auto, unde catalizatoarele pe bază de rodiu transformă oxizii de azot în gaze mai puțin toxice. Practic, fără el, aerul din marile orașe ar fi mult mai poluat. În plus, este folosit în aviație, electronice și echipamente care trebuie să reziste la temperaturi extreme.

Piața rodiului este, însă, una dintre cele mai instabile. În ultimul deceniu, prețul a oscilat spectaculos, crescând uneori cu peste 3.000%. Recordul absolut a fost atins la începutul anilor 2020, când uncia s-a vândut cu peste 10.000 de dolari.

Ads