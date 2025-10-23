Studiu amplu: bărbații pierd volum cerebral mai rapid decât femeile. Creierul feminin pare mai rezistent la îmbătrânire

Un nou studiu european de mare amploare, coordonat de cercetători din Norvegia, oferă o perspectivă surprinzătoare asupra modului în care îmbătrânește creierul uman. Bărbații pierd volum cerebral mai repede decât femeile, chiar dacă ambele sexe trec natural printr-un proces de atrofie odată cu vârsta.

Analiza, publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a inclus peste 12.000 de scanări RMN de la aproape 4.700 de participanți cu vârste între 17 și 95 de ani, urmăriți pe o perioadă medie de trei ani. Rezultatele arată că bărbații prezintă o reducere mai accelerată a volumului cortical, zona responsabilă de raționament, memorie și control emoțional, în timp ce femeile își păstrează o grosime corticală mai stabilă.

De ce îmbătrânește creierul bărbaților mai repede

După ce au ajustat datele pentru diferențele naturale de dimensiune a creierului între sexe, cercetătorii au observat un tipar clar: procesul de atrofie este mai pronunțat la bărbați, afectând mai multe regiuni cerebrale.

„Am constatat diferențe sistematice, deși moderate, între sexe în pierderea țesutului nervos odată cu înaintarea în vârstă”, a explicat Anne Ravndal, cercetător principal la Universitatea din Oslo.

Interesant este că diferențele nu se regăsesc în hipocamp, regiunea-cheie pentru memorie, ci mai ales în cortexul prefrontal, implicat în decizie și atenție. Femeile par să beneficieze de o protecție biologică mai puternică, iar un rol esențial îl joacă estrogenul, hormon cu efecte neuroprotectoare. Acesta susține activitatea sinaptică și apără neuronii de stresul oxidativ, explicând de ce femeile înregistrează un declin vizibil mai târziu, de obicei după menopauză.

