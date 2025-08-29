Un simplu test de sânge poate arăta cât de „bătrâne” sunt organele tale. Descoperire revoluționară la Stanford

FOTO Unsplash

Medicina preventivă face un salt uriaș odată cu un studiu publicat în Nature Medicine, unde cercetătorii de la Universitatea Stanford anunță un test de sânge capabil să estimeze vârsta biologică a fiecărui organ din corp. Cu ajutorul inteligenței artificiale, analiza ar putea deveni un instrument de rutină pentru depistarea timpurie a bolilor, schimbând complet modul în care medicii abordează sănătatea.

Metoda se bazează pe măsurarea a mii de proteine din sânge și compararea lor cu valorile medii asociate unei anumite vârste. Astfel, testul indică dacă un organ este „mai tânăr” sau „mai bătrân” decât arată vârsta cronologică a pacientului. Tehnologia a fost validată pe un eșantion de peste 45.000 de persoane din UK Biobank, iar rezultatele au fost impresionante.

Riscuri ascunse

Concluziile sunt îngrijorătoare: un creier cu vârstă biologică mai mare aduce un risc de 12 ori mai mare de Alzheimer în următorii 10 ani. Aceleași corelații au fost observate pentru rinichi, ficat și pancreas. Printre factorii care accelerează îmbătrânirea organelor se numără fumatul, consumul excesiv de alcool, lipsa somnului și dietele bogate în carne procesată. În schimb, exercițiile fizice, consumul de pește gras sau suplimente precum glucozamina și estrogenul par să reducă vârsta biologică a organelor.

Descoperirea nu rămâne doar la stadiul de laborator. Un exemplu concret este cel al antreprenorului Paul Coletta, la care testul a identificat rinichi „îmbătrâniți” la 68 de ani, deși analizele clasice păreau normale. O ecografie a confirmat ulterior existența unui chist renal. Impresionat de acuratețea testului, Coletta a fondat compania Vero Bioscience, care vrea să-l comercializeze pentru aproximativ 200 de dolari și să dezvolte o platformă digitală de monitorizare a sănătății la domiciliu.

