Un expert englez dezvăluie secretul: Cum dai vârsta biologică a organismului înapoi prin 8 lucruri simple VIDEO

Poate că oamenii nu visează să țintească recordul lui Matusalem, patriarhul amintit în Vechiul Testament, care conform Enciclopediei Britannica, ar fi trăit 969 de ani, totuși unii vor să fie cât mai longevivi și să atingă măcar 100. Un expert englez se pare că a descoperit secretul de a da ceasul biologic al organismului înapoi, el găsind 8 moduri simple ale stilului de viață, care te ajută să ajungi la o vârstă înaintată.

Tim Gray, 45 de ani, care locuiește la Londra, este unul dintre cei mai mari experți în biohacking din Marea Britanie. El spune că, după un deceniu de schimbare a stilului de viață, a ajuns să aibă ”vârsta biologică de 24 de ani, deși are 45”, potrivit Mirror.

Biohacking este cea mai recentă tendință care are o serie întreagă de beneficii, inclusiv vă ajută să trăiți mai mult, să vă îmbunătățiți starea fizică și chiar să vă stimulați funcția cognitivă, în același timp reducând inflamația și scăzând riscul de boli cronice. Dar unii ar spune, de asemenea, că este doar un moft care costă o avere și are puțină bază în știință.

„Biohacking a devenit cu siguranță un cuvânt la modă, dar pur și simplu înseamnă îngrijire preventivă a sănătății și optimizare a sănătății”, spune Tim Gray. „În urmă cu 12 ani, eram CEO al propriei mele agenții de marketing și trăiam conform mentalității „munciți din greu, jucați mai mult”. Am ajuns să mă îmbolnăvesc foarte tare. Nu aveam energia pentru a supraviețui în fiecare zi”.

„Nimeni nu m-a putut ajuta, așa că am luat lucrurile în propriile mele mâini. Prin cercetare și auto-experimentare mi-am rezolvat toate problemele. Acum, la un deceniu mai târziu, sunt într-o stare de sănătate maximă și am o vârstă biologică de 24 de ani, în ciuda faptului că am împlinit 45 de ani, la începutul acestui an.”

„Unii oameni ar putea dori să adopte biohacking-ul stilului de viață, astfel încât să arate și să se simtă cât mai tineri cu putință, alții ar putea dori să inverseze problemele cronice de sănătate, iar alții ar putea dori doar să încerce să trăiască până la 150 de ani”.

”Oricare ar fi scopul lor, principiul de bază este același – biohacking se referă la reglarea fină a dietei, somnului, hidratării și mediului, astfel încât să lucrați alături de corpul dumneavoastră pentru a obține rezultatul dorit”, explică expertul britanic.

„Biohacking-ul este o abordare flexibilă care poate fi adaptată pentru a se potrivi indivizilor la orice vârstă, iar începerea biohacking-ului mai târziu în viață poate oferi în continuare beneficii semnificative și poate sprijini o îmbătrânire sănătoasă”.

Dar nu există nicio pastilă magică. Niciun supliment sau tehnologie în sine nu vă va prelungi sănătatea sau durata de viață. Sunt micile schimbări pozitive acumulate pe termen lung care fac cea mai mare diferență.

Începeți prin a face câteva schimbări simple în stilul de viață, spune Tim. „Începeți cu elementele de bază și puneți-le corect înainte de a cheltui o avere pe suplimente și tehnologie.”

Expertul britanic a enunțat cele 8 metode pe care trebuie să le aplici pentru a da înapoi ceasul biologic al organismului.

1.Alimentație sănătoasă și hidratare

2.Somn între 7 și 9 ore

3.Expunere la soare

4.Menținerea sănătății orale

5.Alegeți prieteni cu gânduri similare cu ale voastre

6.Nivel de stres scăzut

7.Mișcare fizică

8.Bucurați-vă de viață

