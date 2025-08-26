Sting, dat în judecată de foștii săi colegi din The Police

Fostii colegi ai lui Sting din trupa The Police îl dau în judecată pe solist pentru milioane de lire sterline reprezentând drepturi de autor neplătite, potrivit Daily Mail.

Cântărețul, în vârstă de 73 de ani, a primit o citație de la chitaristul Andy Summers și bateristul Stewart Copeland, membri ai trupei.

Cererea de despăgubiri „substanțiale” vine după mulți ani de dispute juridice acerbe.

O sursă a declarat pentru The Sun: „Acest lucru se prefigura de ceva vreme. Avocații au încercat în repetate rânduri să ajungă la o înțelegere extrajudiciară, dar au ajuns într-un impas".

„Andy și Stewart au decis că nu există altă alternativă decât instanța de judecată, așa că au acționat. Ei susțin că li se datorează milioane de lire sterline din drepturi de autor pierdute".

Înalta Curte din Londra a înscris cazul în categoria „contracte și acorduri comerciale generale”.

Sting figurează ca pârât sub numele său real, Gordon Matthew Sumner, iar compania sa, Magnetic Publishing Limited, este de asemenea înscrisă ca pârâtă.

Se estimează că starul câștigă 550.000 de lire sterline pe an din drepturi de autor numai pentru hitul "Every Breath You Take", a cincea cea mai vândută melodie a anilor '80.

Totuși, colegii de trupă Summers și Copeland nu au fost menționați ca autori ai piesei pe single.

Trupa new wave The Police s-a format la Londra în 1977 și a ajuns celebră cu al doilea album, "Reggatta de Blanc", primul dintre cele patru albume care au ajuns în topul clasamentelor.

Au obținut cinci single-uri pe locul întâi în Marea Britanie și au ajuns pe primul loc în SUA cu "Every Breath You Take".

Ultimul lor turneu s-a încheiat în 1984, dar nu a existat niciun rămas bun între ei sau față de fanii lor.

Copeland a fondat trupa în 1977, alăturându-se lui Sting când l-a văzut în trupa de jazz fusion Last Exit. Apoi l-au abordat pe chitaristul Summers.

Sting a spus anterior: „Nu am fost colegi de școală și nu am crescut în același cartier. Nu am fost niciodată un trib. Ne pasionează muzica și suntem cu toții personaje puternice, nimeni nu se lăsa intimidat. Ne certam pentru orice".

Trupa s-a destrămat și s-a dizolvat în resentimente și furie, iar Sting a continuat să cânte solo.

După ce amenințau să se despartă la fiecare două săptămâni, nemulțumirile lor personale nu erau deloc ascunse. Membrii trupei și-au făcut publice problemele cu glume ironice în studio și chiar în timpul interviurilor.

Înregistrarea albumului Synchronicity – al cincilea și ultimul album de studio al trupei – a fost tensionată, certurile dintre membri ducând la înregistrarea părților în camere separate.

Cu toate acestea, The Police a revenit în mod surprinzător cu un turneu de reuniune între 2007 și 2008, iar în cele 151 de concerte trupa a călătorit în întreaga lume, de la Europa până în America de Sud.

Reuniunea a adus trupei un venit de 292 de milioane de lire sterline, chitaristul Summers declarând pentru The Telegraph în 2022 că a câștigat 1 milion de dolari pe noapte.

„Turneul de reuniune din 2007 a fost o recompensă uriașă pentru noi toți și destul de incredibilă: cei mai mulți bani pe care i-am câștigat vreodată”, a spus el. „Am vândut toate biletele pentru toate stadioanele din lume. Și nu-mi place să o spun - de fapt, nu, îmi place să o spun - cred că am fost cel mai bine plătit chitarist din lume în timpul acelui turneu de reuniune”.

The Daily Mail i-a contactat pe Sting, Summers și Copeland pentru a le solicita un comentariu.

