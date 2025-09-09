Oamenii Rusiei din Moldova au furat milioane de dolari primiți de la Kremlin pentru destabilizarea țării, cum s-a întâmplat și în Ucraina. De ce Moscova nu poate să ia „măsuri”

Potrivit unor surse din presa basarabeană, aproximativ 70% din banii trimiși în ultimii ani din Rusia și Israel pentru finanțarea ilegală a partidelor au dispărut fără urmă, astfel că Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din Republica Moldova. Ceva similar s-a întâmplat și în Ucraina, unde banii care trebuiau să pregătească terenul pentru invazia din 2022 au fost furați de oamenii de legătură ai Rusiei.

Surse ale platformei Deschide.md au declarat jurnaliștilor moldoveni că deși Kremlinul și FSB alocă 300 de dolari pentru fiecare protestatar pe zi, în realitate la aceștia ajungeau echivalentul a 45 de dolari. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova. În prezent, astfel, condamnatul penal Ilan Șor, la indicația Moscovei, a fost obligat să contracteze mai mulți foști polițiști și angajați ai structurilor de forță din Republica Moldova pentru a investiga deturnările de fonduri. Totodată, în fruntea Serviciului de Securitate Internă al blocului „Pobeda/Victorie” a fost numit fostul polițist Vladimir Cioban.

Cine este Vladimir Cioban, omul pus de ruși și de Ilan Șor să investigheze banii furați

Cioban este soțul Alionei Stașevscaia, fostă angajată a MAI, care a fost anterior contabilă a fugarului Veaceslav Platon și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al MOLDINDCONBANK, fiind vizată în mai multe dosare penale, precizează jurnaliștii Deschide.md. În timp ce soția sa încearcă să scape de justiție, Vladimir Cioban se implică în activitățile blocului „Pobeda”. Conform datelor obținute, după mai multe deplasări peste hotare, unde a avut întrevederi cu curatorii FSB care coordonează proiectul politic „ȘOR”, Cioban a primit sarcina de a investiga deturnările financiare și de a raporta direct lui Ilan Șor și serviciilor secrete ruse.

Reporterii moldoveni au intrat în posesia unui raport expediat pe 2 mai de Vladimir Cioban către Mihail Polzikov, oficial de rang înalt în Direcția 5 a FSB, responsabilă de colectarea informațiilor operative și de coordonarea relațiilor internaționale în domeniul securității și spionajului. În raport, Cioban detaliază situația din cadrul blocului și afirmă că în spatele furturilor s-ar afla chiar Marina Tauber, considerată „mâna dreaptă” a lui Șor.

„Au fost depistate sustrageri sistematice de mijloace bănești alocate pentru desfășurarea campaniei electorale din 2023 în raioane. Au fost depistați 61 de lideri ai organizațiilor raionale, responsabili de însușirea ilegală a banilor. Volumul fondurilor însușite variază de la 20% la 40% din suma alocată raionului”, se arată în raportul procurat de jurnaliști.

„Toate acțiunile privind sustragerea banilor au fost coordonate și desfășurate cu participarea directă a deputatului Marina Tauber, iar potrivit datelor preliminare, organizațiile primare de partid din toată țara nu au primit aproximativ 10 milioane de dolari. Astfel, înainte de începerea anului 2025 s-au acumulat datorii față de activiști, ceea ce a provocat, printre altele, creșterea nemulțumirii interne, plecarea activului și scăderea nivelului de disciplină printre propagandiștii agendei rusești în Moldova, iar scăderea nivelului de mobilizare s-a manifestat prin participarea redusă la proteste și prin activitatea organizatorică slabă în atragerea susținătorilor.

Furturile și abuzurile, care au avut loc în toamna anului 2023, au avut un caracter masiv și sistematic, ceea ce a influențat direct eficiența activității de partid și potențialul de mobilizare. Situația din cadrul partidului/blocului la momentul actual, practic, nu este controlată și necesită luarea de urgență a măsurilor pentru restabilirea disciplinei și prevenirea pierderilor ulterioare.”

Marina Tauber, scăpată de represaliile rușilor pentru că Moscova ar recunoaște implicarea directă în politica internă din Republica Moldova

Raportul mai indică și că în privința a 15 cei mai problematici lideri au fost inițiate activități suplimentare de verificare: în birouri și la domiciliu au fost instalate mijloace tehnice de supraveghere și interceptare a informației. Totodată, „mâna dreaptă” a lui Șor a sugerat transmiterea prin canalele sale din MAI și CNA a listei celor depistați de activiștii propagandei ruse pentru a fi „arestați și ulterior victimizați în presa noastră, cu scopul de neutralizare în partid. Aceasta va permite deconectarea lor de la fluxurile financiare”.

‍Practic, ancheta internă efectuată de Vladimir Cioban a arătat că liderii organizațiilor raionale și sectoriale, apropiate unor persoane influente din cadrul blocului „Pobeda”, cum ar fi Marina Tauber, Reghina Apostolova, Evghenia Guțul, Ilia Uzun și Irina Lozovan, au furat milioane de dolari. Mai mult, documentele și interogările realizate au scos la iveală faptul că anume Tauber este principalul beneficiar al acestor furturi.

Sursele Deschide.MD susțin că, după investigațiile realizate de către Vladimir Cioban, toate rapoartele și notele despre banii dispăruți au fost remise către Ilan Șor, iar mai departe către FSB. Ca urmare, Marina Tauber, aflată de mai multe luni în Rusia, a fost chemată și forțată să dea explicații în fața serviciilor secrete ruse, cu toate că persoane apropiate blocului „Pobeda” au susținut, potrivit jurnaliștilor, că Tauber a reușit să iasă „basma curată” din această situație, din simplul motiv că autoritățile ruse nu o pot acuza legal de furtul banilor, deoarece, în mod ironic, acest lucru ar însemna că Moscova își asumă deschis finanțarea acțiunilor subversive împotriva Republicii Moldova și a autorităților constituționale.

Între timp, însă, Cioban continuă să investigheze liderii locali. Astfel, acesta își folosește legăturile din MAI și CNA pentru a obține informații despre dosarele penale care vizează oamenii din gruparea „ȘOR” și, totodată, oferă organelor de drept informații despre membrii blocului care trebuie „neutralizați”.

În lista celor ce urmează a fi anihilați se regăsește și avocatul Nicolae Bojenco care acum trei săptămâni, împreună cu un alt membru al grupării „ȘOR”, Mihail Cîrnici, ar fi hărțuit sexual și agresat o chelneriță într-un local din orașul Leova, unde cei doi au fost trimiși pentru destabilizări în contextul vizitei în localitate a prim-ministrului Dorin Recean, dar și Iuri Kuznețov, șef-adjunct al Direcției relații externe din cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei. De menționat că atât Bojenco, cât și Kuznețov sunt considerați ca fiind persoane apropiate de Marina Tauber, alături de Ionel Ojoc, fostul candidat al grupării „ȘOR” la funcția de primar al satului Moara de Piatră din Drochia.

Amintim că Deschide.MD a scris în octombrie 2024 despre faptul că, în cadrul alegerilor prezidențiale, Cristina Crudu a îndemnat activiștii și susținătorii blocului „Pobeda” să voteze pentru Victoria Furtună, menționând că aceasta a fost indicația conducerii formațiunii.

