Căderea guvernului francez zdruncină piețele: obligațiunile franceze sub presiunea crizei politice și a datoriei publice imense

După ce premierul francez François Bayrou a pierdut luni votul de încredere în Parlament, bursele nu au fluctuat major, însă piețele obligațiunilor, de altfel un reper puternic al bunului mers al economiei, au reacționat imediat, din cauză că investitorii se tem că instabilitatea politică va întârzia consolidarea fiscală. Franța se află printre țările cu o economie puternică din Occident, dar care se luptă de mai mulți ani cu un deficit bugetar și datorie publică peste normele europene.

Piețele europene au dat luni semnale mixte, în așteptarea votului de încredere din parlamentul francez, iar marți, după căderea guvernului Bayrou, reacția burselor a fost moderată. Indicele pan-european STOXX 600 a avansat cu 0,33%, în timp ce CAC 40, principalul indice parizian, a crescut cu circa 0,4% luni și cu încă 0,2% la deschiderea de marți, potrivit AFP. „Cu înfrângerea anticipată de mai multă vreme, reacția pieței a fost una atenuată”, a explicat Jim Reid, șeful de cercetare macro la Deutsche Bank, citat de France Presse.

Efectele majore s-au resimțit însă pe piețele de obligațiuni. Potrivit Euronews, randamentele titlurilor de stat pe termen lung s-au majorat, pe fondul scepticismului manifestat de investitori când vine vorba de capacitatea guvernului de la Paris de a controla deficitul bugetar. „Randamentele obligațiunilor sunt un vot de încredere într-un guvern, iar când costurile de împrumut cresc accelerat înseamnă că investitorii nu cred că Franța își poate gestiona finanțele. Franța este văzută drept copilul cel mai problematic al Europei din punct de vedere fiscal, dar sunt premierii cei care ajung sancționați pentru incapacitatea de a disciplina un parlament indocil și de a impune restricții de cheltuieli”, a explicat pentru sursa citată Susannah Streeter, șefa departamentului de piețe la Hargreaves Lansdown.

Amintim că datoria publică franceză se apropie de 114% din PIB, iar deficitul se menține la 5,8%, mult peste plafonul european. Les Echos a amintit marți că Bayrou este primul premier al celei de-a V-a Republici înlăturat printr-un vot de încredere pe care l-a solicitat el însuși, după ce 364 de deputați i-au respins bugetul care includea economii de 44 de miliarde de euro pentru 2026. „Oricare ar fi deznodământul crizei actuale, probabilitatea unei reforme fiscale de anvergură rămâne redusă, iar piețele par deja resemnate cu un scenariu în care deficitul nu se adâncește, dar nici nu se corectează substanțial”, au comentat analiștii de la Edmond de Rothschild, citați de publicația economică franceză.

Mai mult, tensiunile interne din Franța se suprapun cu situația în care spread-ul dintre obligațiunile franceze și cele germane se află la niveluri comparabile cu criza datoriilor suverane din 2012, un semn de îngrijorare în nucleul zonei euro. „Nimeni nu se aștepta la un carnagiu pe piețe, dar faptul că nu avem anticipate acum nu înseamnă că problemele structurale au dispărut. Deocamdată navigăm la limita de avarie”, a detaliat pentru Bloomberg Vincent Juvyns, strateg-șef de investiții la ING în Bruxelles.

În plan politic, președintele Emmanuel Macron a anunțat că va desemna rapid un succesor pentru Bayrou, respingând ideea unor alegeri anticipate, însă trebuie amintit că presiunea rămâne ridicată din partea agențiilor de rating. Fitch urmează să se pronunțe vineri, 12 septembrie, asupra perspectivei datoriei franceze, iar o eventuală retrogradare ar putea înteți și mai mult fluctuațiile negative pe piețele financiare, mai comentează economiștii Bloomberg.

Ce culoare politică ar putea avea noul premier al Franței

Potrivit unei analize Bloomberg de marți, 9 septembrie, au fost vehiculate mai multe nume în presa franceză fac parte chiar din guvernul lui Bayrou, ceea ce le limitează capacitatea de a atrage sprijin dincolo de grupările centriste. Printre acestea se numără ministrul Apărării, Sébastien Lecornu, considerat favorit și la ultima remaniere, sau ministra Muncii, Catherine Vautrin. Ministrul Finanțelor, Éric Lombard, care a jucat un rol important în construirea de punți cu socialiștii pentru adoptarea bugetului pe 2025, este o altă posibilitate, potrivit sursei citate.

În afara cercului apropiat al lui Macron, liderul socialist Olivier Faure și-a declarat disponibilitatea de a prelua funcția. Totodată, alte variante din rândul foștilor socialiști ar putea fi Bernard Cazeneuve, fost premier în timpul președinției lui François Hollande, sau actualul președinte al Curții de Conturi, Pierre Moscovici, în vârstă de 67 de ani. Dacă niciun profil politic nu se dovedește viabil, Macron ar putea încerca să numească un premier perceput ca fiind pur tehnocrat, însă analiștii politici sugerează că un astfel de scenariu echivala cu o recunoaștere implicită a eșecului politic al președintelui.

Contextul politic mai larg pentru viitorul Executiv ține și de faptul că ministrul de interne demisionar Bruno Retailleau, care conduce și partidul de centru-dreapta Republicanii, a afirmat că nu va participa la un guvern condus de un premier socialist. În cadrul eceleiași intervenții televizate, liderul de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon a spus că nu va susține un guvern condus de Faure.

Amintim că președintele francez are responsabilitatea exclusivă de a numi un premier, iar Constituția țării nu impune un termen limită. În trecut, Macron a avut nevoie de două luni pentru a-l numi pe premierul Michel Barnier, care a rezistat doar 90 de zile, Bayrou fiind desemnat după mai bine de o săptămână. Odată desemnat, noul premier trebuie să propună un cabinet, care este supus aprobării președintelui.

