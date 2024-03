România, pe locul 2 în Europa la specialiști IT. Cu cât sunt plătiți IT-iștii și ce îi motivează

În România, în luna august 2023, figurau 240.800 angajaţi în IT&C, 82% dintre ei având până în 34 de ani, potrivit datelor Eurostat, citate într-un studiu realizat de o platforma de recrutare online. Astfel, România se situează pe locul 2 în Europa ca număr de specialişti angajaţi în IT. Angajaţii în IT preferă să lucreze remote (89%) măcar câteva zile pe săptămână, însă momentan modul de lucru este împărţit între remote (38%), hibrid (28%) şi de la birou (36%). 3 din 5 angajaţi în IT&C se aşteaptă ca 2024 să aducă multe schimbări în industrie, mai arată studiul.

Sondajul a fost realizat în perioada noiembrie-decembrie 2023, pe un eşantion de 840 angajaţi în domeniul IT din România și arată că salariul (30%), posibilităţile de dezvoltare şi creştere (20%), flexibilitatea modului de lucru (15%) şi pachetul de beneficii (13%) sunt cele mai importante criterii de care specialiştii în IT ţin cont atunci când caută o slujbă.

Cu toate acestea, 47% dintre respondenţii studiului consideră că este mai greu în această perioadă să facă o schimbare profesională.

România se situează pe locul 5 în rândul ţărilor UE ca procent de femei cu studii în IT&C, ce activează ca specialişti IT (29,9%).

Deşi lipsa contactului fizic şi a interacţiunii în timp real poate duce la o pierdere a conexiunii umane şi la o scădere a nivelului de angajament şi coeziune în echipă, o relaţie bună cu colegii de muncă este considerată importantă de 94% dintre respondenţii sondajului.

Conform studiului realizat de o platforma de recrutare online, pentru angajaţii în IT, salariul şi beneficiile extrasalariale sunt motivele care îi determină să rămână sau nu la actualul loc de muncă, 55% dintre respondenţi aşteptând o creştere de minim 10% a salariului în acest an. Salariul mediu net pentru un specialist IT junior (0-2 ani experienţă) porneşte de la 800 euro net şi poate ajunge la peste 3.000 euro net, în cazul unui specialist IT senior.

Totodată, în topul beneficiilor pe care le primesc la locul de muncă, ca parte din pachetul salarial, se numără program şi mod de lucru flexibil, tichete de masă, acces la servicii medicale private, asigurare medicală, cursuri de specializare şi dezvoltare personală. Pe lângă acestea, angajaţii IT îşi doresc să primească şi al 13-lea salariu, bonusuri de performanţă, suport în certificări profesionale, pensie privată sau acţiuni în companie.

Studiul a fost lansat luni, 4 martie, de Ziua Mondială a Ingineriei pentru Dezvoltare Durabilă (World Engineering Day for Sustainable Development – WED).