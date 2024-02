1.470 de cereri! Micro-aplicatia VMI - succes pentru 83 de primarii din Timis. 6 UAT-uri au ignorat-o

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Timis sustine ca la nivelul judetului, in 07 februarie, 83 din 99 UAT-uri au introdus in micro-aplicatia VMI (venitul minim de incluziune) 1.470 cereri (depuse de cetateni in lunile noiembrie si decembrie 2023).Dintre acestea 1.414 au fost aprobate si 56 respinse.Cele 1414 cereri aprobate vor fi platite in cursul lunii februarie 2024.10 UAT-uri au introdus cereri in micro-aplicatia VMI (depuse de cetateni in luna ianuarie 2024), acestea ... citește toată știrea