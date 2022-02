1.600 de morti pe sosele! Era zero. Zero accidente, zero emisii poluante

Fundatia Comunitara Timisoara a demarat la sfarsitul anului 2021 programul Era zero. Zero accidente, zero emisii, in colaborare cu Inspectoratul de Politie Judetean Timis.Ca si parteneri, politistii timiseni sustin acest proiect, intrucat rata ridicata de accidente este cauzata de lipsa sigurantei in trafic, aglomeratie si nerespectarea regulilor de circulatie.Din statistici rezulta ca Romania se afla pe primul loc in Europa in ceea ce priveste numarul de decese din accidente rutiere, ... citeste toata stirea