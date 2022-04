1 Mai - cu catamaranul pe Lacul Surduc

Ia startul un nou sezon de ecoturism in judetul Timis! In perioada 30 aprilie - 25 septembrie 2022 se vor relua plimbarile gratuite cu catamaranul electric Eco Timis pe lacul Surduc.Rezervatia Naturala Lacul Surduc, cel mai mare lac din vestul Romaniei, va putea fi admirata de pe ambarcatiunea pusa gratuit la dispozitia celor care viziteaza destinatia. In plus, puteti sa va bucurati de traseul de cicloturism din jurul lacului, de drumetii si experiente gastronomice in zona!Asociatia pentru ... citeste toata stirea