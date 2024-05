1 mai muncitoresc, sarbatorit la Timisoara inca de acum 134 de ani. Muncitorii simteau ca este o sarbatoare a lor, chiar daca comunistii au "imbunatatit-o"

In 1886, sute de mii de muncitori din Statele Unite si Canada au protestat pentru reducea zilei de lucru, rezolutia sindicalistilor cerand ca "8 ore sa constituie ziua legala de munca de la, si dupa, 1 mai 1886". Data de 1 mai a devenit, insa, cunoscuta din cauza incidentelor violente de la Chicago din 1886, cand in urma conflictului muncitorii protestatari si politie au murit zeci de oameni si alte sute au fost raniti. Dupa aceste evenimente, in 1889, Congresul Internationalei Socialiste a ... citește toată știrea