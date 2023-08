Un barbat de 38 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost oprit in trafic de politisti, in timp ce transporta tigari de contrabanda, cu o masina. In continuarea cercetarilor, politistii au facut o perchezitie la domiciliul barbatului unde au gasit alte tigari netimbrate si au ridicat si dpua masini."Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris, cu sprijinul ... citeste toata stirea