10 mai, Ziua Regalitatii, a fost ziua nationala a Romaniei din 1866 pana in 1947, pana la venirea comunistilor la putere. In timpul regimului comunist, sarbatoarea de 10 Mai a fost stearsa din memoria colectiva, iar cand se vorbea despre independenta se invoca discursul lui Mihail Kogalniceanu din Parlament, rostit la 9 mai. Astazi, 10 Mai este Ziua Regelui, fiind sarbatorita in primul rand de familia regala, iar incepand de anul acesta, printr-un proiect adoptat de Camera Deputatilor, data de