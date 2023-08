Doua masini in care se aflau 10 oameni au fost implicate, vineri, intr-un accident la iesirea din Timisoara, pe strada Ovidiu Cotrus, din sudul orasului. Cinci persoane au fost ranite si duse la spital pentru ingrijiri medicale."Astazi, 18.08.2023, la ora 12:15, am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim-ajutor in urma producerii unui accident rutier pe strada Ovidiu Cotrus. A fost alertat Detasamentul 2 Timisoara si la locul evenimentului ... citeste toata stirea