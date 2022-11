10 sfinte liturghii, in Caras -Severin. PS Lucian: "Ne apropiem de final...!"

Cea de-a 9-a serie de sfinte liturghii din programul eparhial de intensificare a rugaciunii in Episcopia Caransebesului, prilejuit de Anul omagial al rugaciunii in viata Bisericii si a crestinului, s-a desfasurat, in 3 noiembrie, in intreaga Eparhie a Banatului Montan, din Caras Severin.Zece Sfinte Liturghii au fost savarsite in aceasta zi de catre Preasfintitul Parinte Episcop Lucian, parintii consilieri, inspectori si protopopi, alaturi de toti clericii din eparhie.Parintele Episcop ... citeste toata stirea