In cel de-al 25-lea an de existenta, Retromobil Club Romania a expus, sambata 22 aprilie, in Piata Unirii, 100 de vehicule mai vechi de 30 de ani, trezind iarasi interesul timisorenilor de a le admira si a le fotografia.Retro Parada Primaverii 2023 e un eveniment care isi propune sa adune peste 1000 de participanti in peste 30 de orase ale tarii.Editia din Timis a fost un succes, asa cum s-au asteptat organizatorii, fiindca bijuteriile auto pe patru roti vechi de zeci de ani au trezit emotii ... citeste toata stirea