100 Sfinte Liturghii, in Caras Severin. 22 de preoti si credinciosii au primit trupul si sangele lu Hristos

Preotii din Episcopia Caransebesului s-au adunat in cele 10 cercuri pastoral-misionare in diferite parohii, pentru a sluji Sfanta Liturghie, iar impreuna cu preotii apartinatori cercului pastoral-misionar Oravita-Valea Carasului, s-a rugat si Preasfintitul Parinte Lucian, Episcopul Caransebesului.Ierarhul a oficiat Sfanta Liturghie in Biserica cu hramul "Nasterea Maicii Domnului" din Parohia Greoni, Protopopiatul Moldova Noua, alaturi de un sobor de preoti si diaconi, iar raspunsurile au fost ... citeste toata stirea