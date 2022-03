1000 de certificate false de vaccinare la Timisoara. Perchezitii ale politistilor la cadre medicale implicate in imunizari fictive

TIMISOARA. Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Timisoara au perchezitionat doi barbati si o femeie, doi dintre ei cadre medicale, care ar fi facut aproximativ 1.000 de vaccinari impotriva COVID-19, fictive si au emis certificate false. Au fost ridicate sume de bani si tichete valorice."Politistii pus in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal ce are ca obiect infractiunile de inselaciune, frauda informatica si fals intelectual, aflat in ... citeste toata stirea