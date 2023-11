Sute de studenti, profesori, angajati din departamentele administrative, parteneri si prieteni ai Universitatii Politehnica Timisoara s-au mobilizat si in acest an si au alergat pe Stadionul Stiinta, la traditionala cursa din cadrul Zilelor Politehnicii.Reprezentanti ai tuturor facultatilor, departamentelor, ligilor studentesti, ai conducerii UPT si cei care ii sunt mereu alaturi, au alergat in cinstea apropiatei aniversari a institutiei (11 noiembrie) 103 tururi de pista, cate unui pentru ... citeste toata stirea