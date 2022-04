12 candidati pentru posturile de manager de cartier in Timisoara

Luni, 18 aprilie, a fost ultima zi in care cei care doresc sa devina manager de cartier in Timisoara si-au putut depune candidatura. Primaria municipiului a scos la concurs sase posturi.Doisprezece candidati au indeplinit conditiile cerute pentru a participa la procesul de selectie. Acestia vor sustine urmatoarele probe, planificate in calendarul de concurs:- competente lingvistice de comunicare in limbi straine (citit, scris, vorbit), in data de 28 aprilie 2022, ora 8.30;- competente in ... citeste toata stirea