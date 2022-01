12 copii depistati pozitiv cu coronavirus la Colegiul National Banatean. Este a cincea scoala din Timisoara in care a fost declarat focar de COVID-19

Un numar de 138 de persoane sub 18 ani din judetul Timis au fost depistate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis. Totodata, a fost declarat un nou focar, la Colegiul National Banatean din Timisoara, unde au fost identificate 12 cazuri la elevi.Potrivit DSP Timis, in judetul Timis sunt active zece focare de COVID-19, iar cel mai recent este cel de la Colegiul National Banatean din Timisoara, unde au fost identificate 12 noi cazuri la elevi.Focarele ... citeste toata stirea