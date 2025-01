12 milioane de euro pentru turism in Buzias, Calacea, Deta, Fardea, Sannicolau Mare si Jimbolia

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a demarat procedura de preselectie a investitiilor potential finantabile in cadrul apelurilor de proiecte care vor fi lansate prin PR Vest, InterventEia Regionala "Turism sEi calitatea vietEii".Prin Programul Regional Vest 2021-2027, se investesc peste 65 de milioane de euro in statiunile turistice din Regiunea Vest, care au nevoie de infrastructura si servicii moderne. Exista o alocare distincta per judet, dupa cum urmeaza: Arad - 12,37 milioane euro, ... citește toată știrea