12 persoane retinute la Timisoara de Parchetul European in dosarul fraudelor cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO) a retinut, marti noapte, 12 suspecti in dosarul fraudelor cu fonduri europene si nationale.Parchetul European, condus de Laura Codruta Kovesi, a declansat, marti dimineata, in Romania, cea mai mare operatiune de la infiintare. In urma perchezitiilor care au avut loc in zona Timisoarei, 12 persoane au fost retinute. Printre suspecti se numara si patru functionari publici.Persoanele vizate in acest dosar sunt suspectate de constituire de grup infractional organizat, ... citeste toata stirea