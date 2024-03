120 de elevi si profesori ai Liceului William Shakespeare din Timisoara au fost evacuati, dupa ce un incendiu a izbucnit la un corp de iluminat dintr-o clasa

Sase clase ale Liceului William Shakespeare din Timisoara, in total 120 de elevi si profesori, au fost evacuate, marti, de pompieri, dupa ce un incendiu a izbucnit la un corp de iluminat intr-o sala de clasa, scrie news.ro."Astazi, 12.03.2024, la ora 13:09, am fost solicitati sa intervenim in Timisoara, in Piata Romanilor, pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la un corp de iluminat intr-o sala de clasa, la un liceu. La locul interventiei s-au deplasat din cadrul Detasamentului 1 ... citește toată știrea