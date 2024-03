121 de masini, "pregatite" de vanzare, au fost confiscate de la samsarii din Timis si Arad - video

Politia a descoperit 121 de masini in curtile unor samsari care au "uitat" sa plateasca taxe si impozite pe autoturismele vandute.Politisti si procurori au facut 21 de perchezitii domiciliare, miercuri, in Bucuresti, Arad si Timisoara, dar si in trei comune, la samsari care ar fi adus in ultimii ani masini din Franta pentru a le vinde fara sa plateasca taxe, sapte persoane fiind conduse la audieri.Perchezitiile au fost facute de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii ... citește toată știrea