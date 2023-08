13 cutremure au fost inregistrate sambata si duminica in Ungaria. Cel mai mare a avut magnitudinea de 4.1. Toate seismele au fost resimtite si in Arad, iar unele dintre ele si in Oradea. Epicentrul seismelor a fost situat la aproape 90 de kilometri nord-vest de Arad,Primul seism a fost inregistrat sambata, la ora 12:13 si a avut magnitudinea 4.0."In ziua de 19 August 2023 la ora 12:13:28 (ora locala a Romaniei) s-a produs in HUNGARY un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de ... citeste toata stirea