139 de ani de lumina! 12 noiembrie 1884 - 12 noiembrie 2023. Timisoara devenea primul oras iluminat electric din Europa, in urma cu aproape 140 de ani!In acea zi, au fost aprinse 731 de lampi electrice, fapt ce a reprezentat o premiera in Europa, transformand Timisoara in primul oras iluminat electric de pe batranul continent.Lampile incandescente cu filament din carbune au iluminat un traseu stradal cu o lungime de 59 de km, o performanta ... citeste toata stirea