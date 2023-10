Vicepresedintele Consiliului Judetean Timis, Alexandru Proteasa, a participat, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, la semnarea contractului de finantare pentru proiectul "SAFE": Un climat mai sigur in zona de frontiera romano-sarba. Fondurile sunt asigurate prin Programul Interreg IPA Romania-Sebia (2021-2027).Proiectul, in valoare de aproape 14 milioane de euro, urmareste consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor implicate in gestionarea frontierelor ... citeste toata stirea