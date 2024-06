14 zimbri au fost adusi in Caras-Severin din Germania si Suedia, in cadrul unui proiect prin care se propune cresterea populatiei de zimbri din Muntii Tarcu

Un numar de 14 zimbri au fost adusi in Romania din Germania si Suedia, in cadrul unui proiect intitulat "LIFE with Bison", cofinantat de Uniunea Europeana, care isi propune translocarea a 40 de zimbri in urmatorii cinci ani si sa creasca populatia de zimbri din Muntii Tarcu, pana in 2029, la peste 250 de exemplare. Romania are, in prezent, aproximativ 300 de zimbri aflati in libertate, dispersati in Muntii Tarcu, Parcul Vanatori-Neamt si Muntii Fagaras.Rewilding Romania, in parteneriat cu ... citește toată știrea