141 de elevi din Romania se confrunta in geografie, la Timisoara

In perioada 10 - 13 iulie 2024, se va desfasura in municipiul Timisoara cea de-a XXVII-a editie a Sesiunii de comunicari stiintifice ale elevilor de liceu la disciplina Geografie.Prof. Aura Danielescu, inspector sef al Inspectoratului Scolar Judetean Timis, a explicat ca acest concurs este cuprins in calendarul concursurilor nationale scolare, ce se vor organiza si desfasura cu finantare din partea ... citește toată știrea