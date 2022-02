15 cetateni din Irak, Siria si Turcia, gasiti ascunsi intr-un spatiu special amenajat sub remorca unui automarfar

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat cincisprezece cetateni din Irak, Siria si Turcia, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un spatiu special amenajat sub remorca unui automarfar fara incarcatura.In data de 18.02.2021, in jurul orei 00.25, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in urma analizei de risc in vederea prevenirii si combaterii migratiei ilegale, politistii de frontiera au efectuat controlul ... citeste toata stirea