150 de ani de la intemeierea Muzeului Banatului. La un secol si jumatate, institutia e tot pe drumuri

La initiativa lui Ormos Zsigmond, prefectul comitatului Timis, si a unui grup de intelectuali, in 25 iulie 1872 s-a infiintat prima societate stiintifica din Banat, care a avut ca scop constituirea unui muzeu istorico-arheologic in Timisoara. Muzeul National al Banatului s-a imbracat in haine de sarbatoare. Se implinesc 150 de ani de la intemeierea institutiei. Responsabil de acest lucru a fost Ormos Zsigmond, una dintre personalitatile importante ale Timisoarei din perioada Imperiului ... citeste toata stirea