163 de ani de la Unirea Principatelor Romane. "Cel dintai pas important spre implinirea nazuintei poporului nostru"

Unirea Principatelor Romane, cunoscuta ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1918), a avut loc la 24 ianuarie 1859 si reprezinta unirea statelor Moldova si Esara Romaneasca.Unirea este strans legata de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza si de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 in Moldova si la 24 ianuarie 1859 in Esara Romaneasca. Procesul a inceput in 1848, odata cu realizarea uniunii vamale intre Moldova si Esara Romaneasca, in timpul domniilor lui