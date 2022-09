17 migranti ascunsi printre masti chirurgicale, intr-un microbuz oprit la vama Nadlac II

Politistii de frontiera aradeni au prins 17 migranti din Somalia, Bangladesh, India si Pakistan care au incercat, luni, sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz care transporta masti chirurgicale.Soferul microbuzului este turc si transporta marfa din Turcia in Germania, insa la controlul facut in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au fost gasiti si migrantii."In urma efectuarii controlului amanuntit al mijlocului de transport, au fost descoperiti, ascunsi in ... citeste toata stirea