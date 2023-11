Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica de Lugoj va marca, in perioada 24-26 noiembrie 2023, implinirea a 170 de ani de la intemeierea Eparhiei de Lugoj. In programul aniversar sunt cuprinse: momente de rugaciune (Te Deum), vernisaj de pictura, un cuvant al Episcopului de Lugoj la ceas aniversar, conferinte, un concert omagial de muzica clasica, expozitie foto documentara. Aniversarea se va incheia cu Sfanta Liturghie Arhiereasca festiva in catedrala episcopala "Coborarea Spiritului ... citeste toata stirea