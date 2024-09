170 de tone de carburant, furate de angajatii Retim Timisoara. Politistii au deschis 14 dosare penale

Conducerea companiei de salubrizare Retim din Timisoara a anuntat politia dupa ce a constatat disparitia a 170 de tone de combustibil. Combustibilul a disparut din rezervoarele autospecialelor. in perioada 1 ianuarie - 17 august 2024.Politistii au perchezitionat masinile personale ale angajatilor si au gasit mai multe bidoane cu carburant. In urma cercetarilor, au fost deschise 14 dosare penale pentru furt, iar barbatii risca sa petreaca pana la trei ani in spatele gratiilor."In urma ... citește toată știrea