1840 de tigarete destinate vanzarii ilegale, depistate de jandarmi asupra unei vanzatoare, in Piata Noua din Timisoara

In data de 25 martie a.c., un echipaj de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Timisoara, aflat in timpul derularii unei actiuni punctuale desfasurate impreuna cu reprezentanti ai Directiei Regionale Vamale Timisoara, pe linia prevenirii si combaterii comertului ilicit de produse accizabile, a depistat in Piata Noua din Timisoara, o femeie care oferea spre vanzare tigarete nemarcate fiscal.Persoana in ... citește toată știrea